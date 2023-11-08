الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء: وجود صناعات مصرية مُتميزة في قطاع النقل يؤكد أهمية الجهود المبذولة لتوطين الصناعات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، بالإشارة إلى النشاط المُكثف للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال عقد اجتماعات، واجراء اتصالات هاتفية، مع مختلف الأطراف الدولية، في إطار التشاور من أجل التوصل إلى تسوية للتصعيد الجاري في قطاع غزة، وتأكيد موقف مصر الثابت تجاه هذه القضية، وتعزيز الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة لأهالينا في غزة.

نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر منفذ رفح

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مواصلة التنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين من أجل نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر منفذ رفح البري، إلى جانب استقبال العديد من الأشقاء المصابين من قطاع غزة، لعلاجهم، وذلك في ضوء تكليفات السيد الرئيس بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، مثمنًا جهود وزارة الصحة والسكان في تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم من خلال الأطقم الطبية المتواجدة بمنفذ رفح او داخل المستشفيات.

تشغيل وسائل النقل الجماعي الحديثة
 

في سياق مختلف أشاد رئيس مجلس  الوزراء بافتتاح الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023، وما شاهده بالمعرض من نتائج مثمرة لجهود تشغيل وسائل النقل الجماعي الحديثة، وتوطين الصناعات.

توطين الصناعات المختلفة في مصر 

 

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كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  بالشكر إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والعاملين بالوزارة، على الجهد المبذول في الإعداد لهذا المؤتمر والمعرض، الذي شهد حضورًا من كبريات الشركات العالمية، مشيرًا إلى سعادته بوجود صناعات مصرية مُتميزة في هذا القطاع، وهو ما يؤكد أهمية الجهود المبذولة لتوطين الصناعات المختلفة، مُعلنًا أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات ناقش أمس أهمية إصدار حوافز لتوطين صناعات المركبات النظيفة.

المساعدات الإنسانية عبدالفتاح السيسي قطاع غزة وسائل النقل الجماعي وزارة الصحة

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