أستاذ سياسي: وجهة النظر المصرية تتمثل في نزع جذور الأزمة بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه

قال الدكتور إكرام بدر الدين، استاذ العلوم السياسية، إن وجهة النظر المصرية تتمثل في نزع جذور الأزمة بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “اكسترانيوز” الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن مصر لها دور نشط ومقدر من جميع دول العالم منذ بداية الأزمة، مشيرًا إلى أن هناك تواصل مستمر ولا ينقطع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ودول العالم والشخصيات العالمية المؤثرة سواء كانت من خلال لقاء مباشر أو الاتصالات الهاتفية.

مصر كانت تدعو دوما إلى تحقيق السلام العادل لفلسطين

وأكد أن مصر دائما تناصر الحقوق الفلسطينية المشروعة منذ 1948 وبعد ذلك، حيث خاضت عدة حروب من أجل القضية الفلسطينية وأبرزها معركة السلام، منوهًا أن الموقف المصري له تأثير على المستوي العالمي خاصة وأنها لها تأثير أقليمي كبير.

وأشار إلى أنه على المستوى السياسي، مصر كانت تدعو دوما إلى تحقيق السلام العادل لفلسطين وفقا لقرارات الشرعية الدولية وهو لابد من نزع جذور ومسببات الازمة، منوهًا أن مصر تقوم بكل ما تستطيع وتستقبل المصابين من قطاع غزة وتبذل الجهود الإنسانية لإيقاف الهجوم الوحشي القائم على الأراضي الفلسطينية.