وزير الخارجية الإسرائيلى: نحن بحاجة إلى الانتصار فى غزة

تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن أوضاع الإسرائيليين مستعطفًا العالم عن أشياء ضئيلة حدثت للإسرائيليين، ولم يذكر في حديثه الأطفال الفلسطينيين والنساء والشيوخ التي تحولت أجسامهم إلى أشلاء مقطعة، إثر قصف البيوت والمدارس والمستشفيات، والذين تخطى أعدادهم إلى أكثر من 10 آلاف، بجانب من هم تحت الأنقاض أحياء وأمواتًا، فضلًا عن منع دخول المساعدات الإنسانية من دواء وماء وطعام ووقود والتي بدورها أهم متطلبات الحياة.

هجوم وزير الخارجية الإسرائيلي على حماس

وقال كوهين، إننا بحاجة إلى الانتصار في غزة، موضحًا أن هناك سببًا واحدًا لقتل المدنيين في إسرائيل وفي غزة، وهو "حماس"، ولذلك نطالب جميعًا بتحرير غزة من حماس، من أجل أمن إسرائيل وكل من يعيش في غزة.

وأضاف خلال كلمة له في مؤتمر صحفي مع عضو من الاتحاد الأوروبي قبل قليل: لا يهاجمنا حماس والجهاد الإسلامي فقط، بل يهاجمنا أيضًا حزب الله في حدودنا الشمالية، وكذلك الحوثيون في اليمن.

وتابع: جميعكم على علم بما يجمع حماس والجهاد الإسلامي والحوثيين وحزب الله، فهناك شيء واحد يربطهم جميعا، وهي "إيران"، التي تعتبر الدولة الأولى الموالية للإرهاب في العالم وهدفها ووكلائها في المنطقة، هو منع التطبيع وعملية السلام التي حصلت في الأعوام الثلاثة الماضية.

واستكمل: بينما نحن جالسون هنا، فهناك طفل إسرائيلي بعمر الـ10 أشهر مختطف في أنفاق حماس، فضلًا عن 30 طفلًا أعمارهم أقل من 13 عامًا في هذه الأنفاق، كما هناك 5 عائلات مختطفة أيضًا ذويهم يعيشون كابوسًا بعد الاختطاف، وهناك طفلة عمرها 3 سنوات، والدتها قتلت أمام عينها، وهي جالسة الآن تفكر في ذلك الأمر، مطالبًا بالتفكير في هؤلاء الأطفال الإسرائيليين والأمهات والناجين من المحرقة.