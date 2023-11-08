مدير التعليم العام ببورسعيد يستقبل خريجي المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"

استقبل محمود بدوي، مدير عام التعليم العام، صباح اليوم، معلمي بورسعيد خريجي المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة" للتغيير المنشود في الإدارات المدرسية والارتقاء بها.

ورحَّب مدير عام التعليم العام، بالحضور، لافتًا إلى أن خريجي المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس، مشيرًا إلى أن المسؤولية المُلقاة على عاتقهم كبيرة ويجب دعمهم بكل السبل الممكنة لإنجاح رسالتهم السامية.

ووجَّه مدير عام التعليم العام، بتوفير كل الإمكانيات وتسخيرها لخريجي المبادرة الرئاسية لنقل خبراتهم لأقرانهم في مدارس المحافظة وعددهم 6 معلمين وهم: عبير اليمني الجوهري، محمد محمد الكحكي، وولاء عبدالله، ورضا الجبالي، وهبة القطان، ورانيا حامد.

وأكد مدير عام التعليم العام، أن خريجي المبادرة سيقومون بتطبيق نظام المعايشة بمدارس المحافظة من مختلف المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية إلى جانب المدارس الرسمية لغات والانخراط بالمدارس لإحداث نقلة نوعية في مختلف المدارس، مشيرًا إلى أن هؤلاء المديرين باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

مدير التعليم العام ببورسعيد يستقبل خريجي المبادرة الرئاسية

مدير التعليم العام ببورسعيد يستقبل خريجي المبادرة الرئاسية

مدير التعليم العام ببورسعيد يستقبل خريجي المبادرة الرئاسية