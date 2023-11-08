استجابة لشكوى مواطن.. محافظة الجيزة تزيل مخالفات بناء في حي الهرم

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، شكوى من أحد المواطنين بشارع اللبيني بحي الهرم يتضرر فيها من وجود أعمال بناء مخالف بعقار بالشارع.

على الفور كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حي الهرم بمعاينة موقع الشكوى وإزالة المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وتمت إزالة كل المخالفات مع المتابعة الدورية للتأكد من عدم تكرارها.

المحافظ يتابع مجهودات الحي لتنفيذ قرار لجنة المنشآت الأيلة للسقوط

وفى حى بولاق الدكرور، تابع المحافظ مجهودات الحى فى تنفيذ قرار لجنة المنشآت الأيلة للسقوط والخاص بإزالة دورين من العقار رقم ١ بشارع عبد الرحمن هريدي من شارع بهجت الشوربجي لما يمثله من خطورة على السلامة الإنشائية للعقار وقد تم إزالة الدورين بالكامل حفاظا على سلامة المواطنين.

وكان تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوي من أحد المواطنين من قاطني منطقة أرض المطار بحي المنيرة يتضرر من وجود مخزن للكرتون والخردة وما يسببه من اشغال للطريق العام ومصدر للتلوث البيئي.

وعلى الفور، كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حي المنيرة الغربية بسرعة فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجرى تنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق تم خلالها غلق المخزن ومصادرة عربة كارو وتروسيكل و٧ موازين متنوعة وإيداعها بمخازن الحي، بالإضافة إلى رفع كافة مخلفات القمامة الموجودة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال حي المنيرة بتحرير ٣ محاضر بيئية لقيامه بتخزين مواد بلاستيكية وكراتين وما تسببه من تلوث بيئي وخطر على السلامة العامة، إلى جانب تحرير ٣ محاضر إشغال لقيامه بالتعدي على الطريق العام.



أعمال محافظة الجيزة لإزالة المخالفات

أعمال محافظة الجيزة لإزالة المخالفات

أعمال محافظة الجيزة لإزالة المخالفات

أعمال محافظة الجيزة لإزالة المخالفات