الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهباش: لا حديث عن مستقبل غزة قبل وقف الحرب

غزة
غزة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، إن السلطة ترفض الحديث عن مستقبل قطاع غزة قبل وقف الحرب.

وأضاف أن قطاع غزة يشهد كارثة ومأساة يواجهها المواطنون، وهو وضعٌ تعيشه كل المناطق الفلسطينية.

واعتبر أنه لا يوجد مبرر ولا داع للحديث عن مستقبل غزة (من يدير القطاع حال سقوط حماس) قبل وقف العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن وقفًا فوريًا وشاملًا ودائمًا للعدوان هو الأولوية التي تقولها السلطة لكل الأطراف، بما في ذلك بخصوص الأوضاع في الضفة الغربية.

وشدد على أن السلطة لن تقبل سماع أي تفاصيل في هذا الأمر، موضحًا أن تسريبات عدة وأفكارًا كثيرة يتم تداولها (بخصوص مستقبل إدارة غزة)، لكن السلطة ترفض الخوض في تفاصيل هذه الأمور قبل وقف العدوان.

وشدد على أن قطاع غزة له مرجعية، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية موجودة وقائمة، وهي المسئولة عن كل الأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أنه لا ينبغي ومن غير المقبول الحديث عن قطاع غزة بمعزل عن مستقبل الضفة الغربية ومستقبل القدس، مؤكدًا ضرورة الحديث عن كل الأراضي الفلسطينية كوحدة واحدة.

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