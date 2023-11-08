الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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في احتفالات اليوم.. لاتين مصر يقرؤون مذكرات القدّيس خوسيه ماريا إسكريفا دي بالاغير

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول الأربعاء الحادي والثلاثون من زمن السنة، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية مستوحاة من مذكرات القدّيس خوسيه ماريا إسكريفا دي بالاغير والتي قال خلالها:  كنت أحبّ الصعود إلى أحد أبراج كاتدرائية بورغوس مع الشبيبة واجعلهم يتأمّلون عن قرب في دوائر السقف، والّتي تحوي أحجارًا منحوتة كقطع من الدّانتيل الحقيقيّ، وهي ثمرة عمل صبور ومُكلِف. أثناء هذه الأحاديث، كنت أجعلهم يلاحظون أنه من تحت لم نكن لنلاحظ هذه الروعة؛ وكنت أقوم بهذا التعليق: هذا هو فعل الله، هذا هو عمل الله! إتمام العمل الشخصي بمنتهى الإتقان، بجمال وروعة هذه التخاريم للحجارة الهشّة. كانوا يفهمون حينها، أمام هذا الواقع الذي يقول الكثير، أن كلّ ذلك هو صلاة، وحوار رائعٌ مع الرب. إن اللذين استثمروا قواهم في هذه المهمّة، كانوا يعرفون تماماً أن جهدهم لن يُقَدَّر من طرقات المدينة: لقد كان فقط من أجل الله.

نحن مقتنعون أن الله موجود في كلّ مكان

فنزرع الحقول إذًا ونحن نمجّد الرب، نشقّ البحار ونزاول كل المهن الأخرى مبتهجين بمراحمه نبقى بذلك متحدّين في الله في كلّ حين لكن لا تنسوا أنكم تعيشون كذلك في حضور الناس، وينتظرون منكم – منك! – شهادة مسيحيّة.

لذلك علينا أن نتصرف -في عملنا المهنيّ، أو في كل ما هو إنسانيّ- بطريقةٍ أو بأخرى، بحيث إن كان هناك شخص يعرفنا ويحبّنا ويرانا نعمل، لا نحمرّ خجلاً من نتيجة عملنا، وبحيث لا نعطيه سببًا للخجل بما نقوم به لن يصيبكم ما أصاب ذلك الرّجل المذكور في المثل الإنجيلي والذي قرّر بناء برج: وبعد "أَن وضَعَ الأَساسَ ولم يَقدِرَ على الإتمام، أخذ جَميعُ النَّاظِرينَ إِلَيه يَسخَرونَ مِنه ويقولون: هذا الرَّجُلُ شَرَعَ في بِناءٍ ولَم يَقْدِرْ على إِتْمامِه"، أؤكّد لكم إنكم إن لم تفقدوا الرؤية التي تفوق الطبيعة، ستتوّجون عملكم، ستنهون كاتدرائيّتكم.

الكنيسة اللاتينية الأربعاء الحادي والثلاثون من زمن السنة عظة احتفالية الله موجود مذكرات القد يس خوسيه

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