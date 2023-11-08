منها إزالة الوصمة.. معلومات عن مبادرة "يلا كفالة" لدعم الأسر البديلة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة المصرية أولت رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى، وأن تنمية أبنائنا والاستثمار في طاقاتهم يحمل في طياته معاني الانتماء للوطن والوفاء للمجتمع والرغبة الصادقة لبذل الجهد من أجل كفالة حقوق أولادنا المتكاملة.

وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "يلا كفالة" لدعم كفالة الأطفال والأسر البديلة، وترصد “الدستور” أهدافها في عدة نقاط كالتالي:-

-تعمل على إزالة الوصمة المجتمعية.

-تعريف المجتمع بنظام الأسر البديلة الكافلة.

-انطلاق المبادرة من محافظة الدقهلية باعتبارها من المحافظات الرائدة في مجال الرعاية البديلة.

-استمرار فعاليات البرنامج حتي 25 نوفمبر الجاري.

- تتم بالشراكة بين مؤسسة يلا كفالة وهيئة إنقاذ الطفولة.

استراتيجية مبادرة "يلا كفالة" لدعم كفالة الأطفال والأسر البديلة

وقالت وزيرة التضامن، إن الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب فى مصر تتم وفقا لتوجهات والتزامات الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات الأخرى المعنية، والأطراف الأخرى الفاعلة في مجال الرعاية البديلة، وأيضا “مؤسسات المجتمع المدني الدولي والمحلي والخبراء والعاملين في المجال” تجاه رعاية وحماية الأطفال والشباب فاقدى أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية، كذلك تحقيق الرؤية الوطنية في توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر.

المستندات والنماذج المطلوبة للحصول على الخدمة هي:-

-صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

-صورة عقد الزوج.

-صورة قسيمة الطلاق (في حال التقدم من سيدة مطلقة).

-شهادة وفاة الزوج (في حالة سيدة أرملة).

-صحيفة الحالة الجنائية للزوج والزوجة.

صورة المؤهل الدراسي.

-شهادة صحية حديثة تثبت خلو مقدمي الطلب من فيروس C.B.

كل المستندات المطلوبة للتأكد من صحة البيانات الواردة بالطلب مثل (شهادات ميلاد الابناء المميكنة "إن وجد" بيان بالممتلكات، مفردات المرتب أو المعاش ومصادر الدخل الأخرى، بيان بالمسكن (فاتورة كهرباء أو صورة ملكية/ عقد الإيجار، صورة بطاقة الرقم القومي للضامنين.