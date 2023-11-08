“القاهرة الإخبارية” تجهيز 75 شاحنة تمهيدًا لعبورها معبر رفح اليوم

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، إنه بالتزامن مع وصول مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى معبر رفح اليوم، فإن الزيارات الأممية المتعددة للمعبر استهدفت متابعة الجهود الخاصة بإدخال المساعدات إلي قطاع غزة.

وأوضح مراسل القناة في رسالة له على الهواء مباشرة، أنه تم تجهيز 75 شاحنة تمهيدًا لعبورها معبر رفح وتم إدخال 85 شاحنة أمس إلي قطاع غزة.

وكان وصل فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى معبر رفح، مؤكدًا ضرورة إنهاء العنف في غزة.

وقال تورك في تصريحات صحفية، إن زيارته تأتي لمصر بعد شهر على مرور الحرب في غزة، لافتا إلى أنه سوف يقوم بزيارة معبر رفح للوقوف على دخول المساعدات.

وأشار إلى أنه من المقرر زيارة المملكة الأردنية الهاشمية يوم الخميس المقبل، لزيادة الجهود الإنسانية لوقف المعاناة الإنسانية بقطاع غزة.