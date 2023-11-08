11 نوفمبر.. ندوة "فلسطين.. حق يقاوم النسيان" بمركز الإبداع

ينظم مشروع "القاهرة عنواني" لقاء جديد ضمن سلسلة "أرواح في المدينة " مع الكاتب محمود التميمي، بمركز الإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، تحت عنوان "فلسطين.. حق يقاوم النسيان"، وذلك يوم السبت 11 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً.

"فلسطين.. حق يقاوم النسيان"

ويدور اللقاء، حول قصة الشعب المصري ودعمه للقضية الفلسطينية عبر تاريخها، والذي يشمل ذكريات وحكايات وأماكن وبطولات ورحلة عبر آلة الزمن بين المواد المكتوبة والأرشيف البصري خلال آخر ١٠٠ سنة ما بين مصر و فلسطين.

ويشير مشروع "القاهرة عنواني" إلى أنه من المصادفات اللافتة أن يوم ١١-١١ هو يوم رحيل ياسر عرفات قبل ١٩ عام، وتحديدًا سنة ٢٠٠٤، والذي سيحكي عنه اللقاء كمحطة مهمة في تاريخ القضية الفلسطينية.

سلسلة أرواح في المدينة

وتعد سلسلة "أرواح في المدينة" عبارة عن عروض معرفية مبسطة تجعل من المعرفة بتاريخ عُمران المصريين متعة بصرية و سردية يقدمها مشروع " القاهرة عنواني "، بالتعاون مع بيت المعمار المصري و صندوق التنمية الثقافية.

وكان مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، استضاف مؤخرًا، احتفالية فنية بمناسبة مرور عام على سلسلة "أرواح في المدينة" التي ينظمها بيت المعمار المصري، بالتعاون مع برنامج "القاهرة عنواني" للكاتب محمود التميمي.

وشارك بالاحتفالية مجموعة من الكتاب والفنانين، وعلى رأسهم الفنانة لبنى عبد العزيز، والمعماري عصام صفي الدين، ومدير التصوير سعيد شيمي، والكاتبة غادة العبسي، والشاعر جمال بخيت، والفنان وائل الفشني، السيناريست بشير الديك، والكاتب الصحفي المهتم بالتراث والشاعر وائل السمري، النحات هاني جمال، عادل سيف مؤرخ القاهرة الخديوية المهتم بتراث القاهرة، د.مصطفى الصادق، جامع التراث المصري.

يشارك عن بعد من الولايات المتحدة مع المؤرخ العمراني د.نزار الصياد، الخبير بمعهد الشارقة للتراث د.محمد حسن عبدالحافظ والفنان علي الهلباوي، والدعوة مفتوحة لكل محبي المدينة وتاريخها وإبداعها عبر الزمن.

كما شارك عن بعد من الولايات المتحدة مع المؤرخ العمراني د.نزار الصياد، الخبير بمعهد الشارقة للتراث، د.محمد حسن عبدالحافظ، والفنان علي الهلباوي، وكل محبي المدينة وتاريخها وإبداعها عبر الزمن، والكُتاب والمفكرين الذين شاركوا في سلسلة “أرواح في المدينة”.