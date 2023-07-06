بحضور فنانين ومثقفين.. احتفالية بمرور عام على إطلاق "أرواح فى المدينة"

بمناسبة مرور عام على إطلاق سلسلة "أرواح في المدينة" التى تقام بالتعاون بين مشروع الكاتب الصحفى محمود التميمى "القاهرة عنواني" ومركز ابداع بيت المعمار المصري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، يحتفى التميمى غدا الجمعه فى الخامسة والنصف بمركز الإبداع الفنى بجميع من شارك وساهم على مدار عام كامل فى انجاح هذا المشروع المهم أبرزهم:

الفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز، الشاعر جمال بخيت، الروائية والمطربة غادة العبسي، الفنان وائل الفشني، السيناريست بشير الديك، مدير التصوير سعيد شيمي، الكاتب الصحفي المهتم بالتراث والشاعر وائل السمري، النحات هاني جمال، عادل سيف مؤرخ القاهرة الخديوية المهتم بتراث القاهرة د.مصطفى الصادق، جامع التراث المصري والدكتور محمد الباز، الشاعرة نور عبدالله، الباحث في تاريخ الآثار يوسف أسامة، الفنان التشكيلي رضا خليل، مؤسس بيت المعمار المصري المعماري عصام صفي الدين.

يشارك عن بعد من الولايات المتحدة مع المؤرخ العمراني د.نزار الصياد، الخبير بمعهد الشارقة للتراث د.محمد حسن عبدالحافظ والفنان علي الهلباوي، والدعوة مفتوحة لكل محبي المدينة وتاريخها وإبداعها عبر الزمن.