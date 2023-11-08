الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سارة الشلقانى تكشف دلالة توقيت زيارة مدير وكالة المخابرات الأمريكية لمصر

سارة الشلقاني
سارة الشلقاني

قالت الكاتبة الصحفية سارة الشلقاني، مدير تحرير جريدة الدستور، إن دور مصر منذ بداية الهجوم الإسرائيلي وتصعيدها العسكري على قطاع غزة، يرتكز دائما على هدفين، أولهما وقف إطلاق النار دون قيد أو شرط، بالتوازي مع إنهاء المعاناة الإنسانية التي تعيشها غزة من قبل التصعيد الإسرائيلي، حيث هناك أكثر من 2.5 مواطن يعيش في رقعة صغيرة من الأرض.

 

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن زيارة ويليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية، لمصر تأتي في توقيت مهم جدا، ولها مؤشر إيجابي كبير، خاصة أنه من أخطر الرجال الموجودين حاليا.

التنسيق بين الإدارة الأمريكية والإدارة المصرية

وأكدت أن هناك تنسيقا بين الإدارة الأمريكية والإدارة المصرية، حتى على مستوى الدبلوماسية المصرية بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، مشيرة إلى أن لقاء بيرنز كان محاوره الأساسية تنفيذ "هدن"، حتى لو كانت هدنا متقطعة، لأن الأوضاع الإنسانية في غزة مع عدم إدخال الوقود وعدم إدخال المساعدات بالكمية المناسبة للحدث الموجود مع أكثر المحاور التي تم التأكيد عليها.

وأوضحت أن وقف إطلاق النار يعطي وجودا أو تصورا أو سيناريو لإدارة غزة، خاصة أن الجانب الغربي أصبح فيه مرونة في التحدث مع الوضع، لكن على جانب آخر، ما زالت إسرائيل تتحدث بهدف معلن وهو القضاء على حماس ووجود إدارة أخرى لغزة.

وكشفت عن أن وجود مدير وكالة المخابرات الأمريكية في زيارة مهمة وفي توقيت أهم في ظل هذه الأوضاع هو مؤشر إيجابي جدا، متوقعة وجود هدن على الأرض خلال الـ10 أيام القادمة، مثلما وصفها البيت الأبيض تكتيكيا، وقد تكون الهدن 12 ساعة يوميا لسهولة دخول عدد أكبر من المساعدات، وخروج عدد أكبر من الجرحى لتلقي العلاج في مصر، فضلا عن إدخال الوقود للتشغيل.

سارة الشلقاني مصر بيرنز هدن السيسي جو بايدن

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