السجن المشدد 7 سنوات لعاطل متهم بالاتجار في "الحشيش" بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لاتهامه باللتجار في المواد المخدرة.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد العظيم عبد الهادى البيه، وعضوية كل من المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار محمود إسماعيل محمود حجازي، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.



تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 24225 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقى، حينما كشفت التحقيقات قيام المتهم "م. ع" عاطل، بالإتجار فى المواد المخدرة مستخدما سيارة فى أعمال الترويج.

وبتفتيشه وعثر بحوزته على طربة "حشيش" ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على حقيبة تحتوي على 119 طربة "حشيش".