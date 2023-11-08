الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الغد" يبدأ دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بفعاليات في مقراته بالمحافظات

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

نظم حزب الغد، خريطة بدء فترة الدعاية الانتخابية لحملته التي أعلن عن تدشينها لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال تنظيم عدد من المؤتمرات الجماهيرية من مقر الحزب وتتضمن فتح لقاءات موسعة مع شخصيات عامة وأعضاء الحزب والمواطنين الراغبين في الحضور، من خلال مناقشة كل الإنجازات التي حدثت في الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة بفضل الإدارة الرشيدة التي كانت تعتمد على معالج الملفات من زوايا القصور الجذرية، وتشخيص المشكلة وتقديم حلول عاجلة ساهمت في إصلاح وتطوير كبير في عدد من الملفات الحيوية أهمها الصحة والتعليم والإسكان وملف العشوائيات، وغيرها من الملفات التي طالت يد حركة التطوير والبناء.

الحزب لن يدخر جهدا في دعم مرشحه في الانتخابات

وأكد موسى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحزب لن يدخر جهدا في دعم مرشحه في الانتخابات وتوعية الناخبين بضرورة المشاركة في الانتخابات والإدلاء بالأصوات للشخص المناسب لقيادة المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي اخترق العديد من الملفات الشائكة ووضع مصر على الخريطة الاستثمارية والصناعية والزراعية في مكانها الذي يستحقه.

ولفت إلى أن الحزب مستمر في عقد كثير من الندوات والمؤتمرات في الداخل والخارج من أجل دعم مرشحه.

 

حزب الغد الانتخابات الرئاسية المرشح عبد الفتاح السيسي حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي المهندس موسي مصطفي موسي

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