"الجيل": السبت أولى مؤتمرات الحزب الجماهيرية بالإسكندرية لدعم الرئيس السيسي

قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحزب وضع خطة للدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى منذ فتح باب التقديم للانتخابات، مشيرا إلى أنها انقسمت إلى مرحلتين، الأولى داخل مقار الحزب فى المدن والمراكز والمحافظات، لافتا أن الحزب عقد العديد من الفعاليات والندوات النوعية لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، وعقد 25 ندوة وفعالية حضرها شخصيات مؤثرة في محيطها وقادرة على الإقناع والحشد.

الحزب سينظم بزيارات إلى الدول الأوروبية والعربية والإفريقية

وأضاف الشهابي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحزب سيقوم بزيارات إلى الدول الأوروبية والعربية والإفريقية وعقد مؤتمرات الجاليات المصرية فى هذه الدول لدعم الرئيس، ودعوة المصريين بانتخابه موضحين لهم ما تم إنجازه على أرض الواقع، وشارحين طبيعة التحديات التي تواجه الوطن والدولة، وأهمية وجود الرئيس السيسى على رأس الدولة المصرية فى هذه المرحلة الفارقة فى تاريخ بلادنا والتى يتهددها مخططات شيطانية تهدد حدود البلاد البلاد وأمنها القومى.

أربعة مؤتمرات جماهيرية لتأييد الرئيس السيسى وكان الحضور فيها حاشد

وأكد ناجي الشهابي أن حزب الجيل عقد حتى الآن أربعة مؤتمرات جماهيرية لتأييد الرئيس السيسى وكان الحضور فيها حاشد، موضحا أن هذه المؤتمرات كانت فى محافظة الجيزة ومحافظة السويس ومدينة المحلة الكبرى وآخرها كان فى سوهاج يوم الأحد الماضى، مشيرا إلى استمرار حزبه في عقد المؤتمرات الجماهيرية لدعم ترشح الرئيس السيسى، مؤكدا انعقاد مؤتمر في مدينة الإسكندرية يوم السبت المقبل ومؤتمر آخر فى مدينة المنصورة يوم الجمعة 24 نوفمبر.

واختتم بأن الحزب سيعقد مؤتمرات أخرى في محافظات القاهرة والجيزة والمنيا وبنى سويف والمنوفية والشرقية وبورسعيد.