فريق طبي من جامعة الوادي الجديد ينجح في إنقاذ حياة مريضة

نجح فريق طبي بقسم القلب بكلية الطب جامعة الوادي الجديد في إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 40 عاما، وذلك في إنجاز طبي لكلية الطب جامعة الوادي الجديد يأتي في إطار حرص كلية الطب جامعة الوادي الجديد على النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

وقام الفريق الطبى بقسم طب القلب والقسطرة والذي ضم الدكتور مؤمن لطفي مدرس طب القلب والأوعية الدموية والدكتور اسلام راشد مدرس مساعد بقسم القلب بإنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 40 عاما، تعاني من وجود عيب خلقي في بداية غير طبيعية بالشريان التاجي الأيمن وتم عمل قسطرة علاجية بالتصوير التشخيصي للشريان الأيسر وأمكن استخدام نفس القسطرة كقسطرة علاجية بعد أن قام الفريق المعالج بإجراء تعديلات لتركيب الدعامة في الشريان الايمن وتم إنقاذ حياة المريضة بنجاح.

وفور نجاح العملية تقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، بتهنئة الفريق الطبي بقسم طب القلب والقسطرة بكلية الطب لنجاحه في إجراء هذه العملية الجراحية؛ مشيدًا بكفاءة وتميز الكوادر بكلية الطب جامعة الوادي الجديد، واستعدادها لاستقبال جميع الحالات المرضية، والتعامل معها مؤكدا ان ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم كلية الطب، وتعظيم دورها الحيوي في تقديم خدمة طبية على مستوى عال من الحرفية والمهارة، وباستخدام التقنيات الحديثة لخدمة المرضى المترددين عليها.

كلية الطب تدشن قافلة طبية مجانية لأهالي مركز بلاط

وفي سياق اخر دشنت كليه الطب بجامعة الوادي الجديد قافلة طبية مجانية، تنظمها الجامعة، تحت اشراف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية الطب بالجامعة، وتضم 14 تخصص طبى لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لأهالى مركز بلاط

حيث تضمنت القافلة 11 تخصص طبي شملت باطنة، جراحة، أطفال، نساء وتوليد، عظام، جلدية، صدر، أنف وأذن، أسنان، بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة، والتحاليل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتوفير أفضل مستويات الخدمة الطبية لسكان المناطق النائية والأكثر احتياجا.