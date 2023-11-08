محافظ مطروح: توفير فرص عمل وتعيين عدد 288 شابا

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار جهود مكاتب التشغيل بمديرية العمل بمطروح في توفير مزيد من فرص عمل للشباب لتحقيق الاستقرار لهم والقضاء على البطالة، في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق فرص معيشية أفضل له.

حصر فرص العمل الشاغرة



وأشار إلى أن مكاتب التشغيل بالمديرية نجحت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023 في توفير فرص عمل وتعيين عدد 288 من الشباب (ذكور وإناث) من أبناء مطروح من الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل، وذلك بعد قيام مستشاري التوظيف بمديرية العمل، بالمرور على عدد من منشآت القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها للتعاقد عليها.

توفير مزيد من فرص العمل للشباب



وأكد محافظ مطروح، استمرار جهود المحافظة بالتعاون بين مديرية العمل والشركات والمنشآت العاملة على أرض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة.

_شهادات القيد المرتدة



وأوضح عاطف درويش، مدير عام مديرية العمل بالمحافظة، أن التعيين فعليا (مؤقت ودائم ) وفقا لشهادات القيد المرتدة للمديرية، طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك للتيسير على الشباب ومساعدتهم في إيجاد مورد رزق لهم.