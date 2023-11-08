الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

9 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق "القاهرة-أسيوط" الصحراوي

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 9 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة-أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم الجامعي، استقبل 9 مصابين تبين أنهم كانوا يستقلون سيارة ميكروباص انقلبت بهم على طريق القاهرة-أسيوط الصحراوي الغربي بعد كوبري دمو، وتراوحت الإصابات بين حزمات وكسور، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

السجن المشدد لتجار مخدرات في الفيوم

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، وعضوية المستشارين مجدي محمد هريدي، وبيشوي النسر جميل، ووكيل نيابة أسامة طارق، وأمانة سر مرقص نبيل، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، حكمها بالسجن المشدد بأحكام وصلت إجمالي عدد السنوات بها لـ 49 عاما للمتهم محمد ر ر 30 سنة وتغريمه 515 آلاف جنيه، و46 عاما للمتهم ر أ ع 33 سنة وتغريمه 555 ألف جنيه، والمؤبد للمتهم مصطفى ر ر 28 سنة وتغريمه 500 ألف جنيه، والسجن المشدد 3 سنوات لكل من  محمد.ع.ع 21 سنة، وأحمد.م.م 24 سنة، ومحمود.ج.ر 21 سنة لاتهامهم في القضية رقم 39463 لسنة 2022 والتي رجعت فيها للمتهمين تهم الشروع في قتل معاون مباحث مركز إطسا النقيب أحمد مخلوف، والخفير إبراهيم حسن محمد، وذلك أثناء ضبطهم في الإتجار بزهرة الخشخاش 'الحشيش'، وبعض المواد المخدرة بدائرة مركز إطسا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 9 أكتوبر من العام الماضي، عندما أكدت تحريات مباحث مركز شرطة صحة معلومات واردة بوجود دولاب لبيع المخدرات وزهرة الخشخاش وبعض المواد المخدرة بدائرة مركز إطسا، يقوم بإدارتها 6 أشخاص وهم كل من محمد.ر.ر، 30 سنة، ومحمد.ع.ع 21 سنة، واحمد.م.م 24 سنة، ومحمود.ج.ر 21 سنة،  ورجب.ا.ع 33 سنة، ومصطفي.ر.ر 28 سنة.

مستشفي الفيوم الجامعي انقلاب ميكروباص حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى مصابين

مواد متعلقة

محافظ الفيوم ورئيس جامعة الأهرام الكندية يفتتحان معرض "أيادي مصر" للأشغال والحرف التراثية

محافظ الفيوم يستقبل مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

المؤبد لتشكيل عصابي بتهمة الإتجار بالمخدرات والشروع في قتل نقيب شرطة وخفير نظامي بالفيوم

محافظ الفيوم يتابع جهود ترميم وتطوير منطقة اللاهون الأثرية

اليوم.. محاكمة "سمكرى" متهم بقتل جاره فى الفيوم

افتتاح 4 مساجد بعد إعادة الإحلال والتجديد فى الفيوم

محافظ الفيوم: تخصيص الخط الساخن "114" وأرقام تليفونات لتلقي بلاغات المواطنين

إزالة 58 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالفيوم

الأكثر قراءة

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

مَن المستفيدون اقتصاديًا من حرب إسرائيل على قطاع غزة؟

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

"الحب" يقتل "الأم الخائفة".. 4 رصاصات تكتب السطر الأخير فى حياة "ندى"

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفلسطينيين الفارين إلى جنوب غزة بشكل حاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟