9 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق "القاهرة-أسيوط" الصحراوي

أصيب 9 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة-أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم الجامعي، استقبل 9 مصابين تبين أنهم كانوا يستقلون سيارة ميكروباص انقلبت بهم على طريق القاهرة-أسيوط الصحراوي الغربي بعد كوبري دمو، وتراوحت الإصابات بين حزمات وكسور، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

السجن المشدد لتجار مخدرات في الفيوم

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، وعضوية المستشارين مجدي محمد هريدي، وبيشوي النسر جميل، ووكيل نيابة أسامة طارق، وأمانة سر مرقص نبيل، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، حكمها بالسجن المشدد بأحكام وصلت إجمالي عدد السنوات بها لـ 49 عاما للمتهم محمد ر ر 30 سنة وتغريمه 515 آلاف جنيه، و46 عاما للمتهم ر أ ع 33 سنة وتغريمه 555 ألف جنيه، والمؤبد للمتهم مصطفى ر ر 28 سنة وتغريمه 500 ألف جنيه، والسجن المشدد 3 سنوات لكل من محمد.ع.ع 21 سنة، وأحمد.م.م 24 سنة، ومحمود.ج.ر 21 سنة لاتهامهم في القضية رقم 39463 لسنة 2022 والتي رجعت فيها للمتهمين تهم الشروع في قتل معاون مباحث مركز إطسا النقيب أحمد مخلوف، والخفير إبراهيم حسن محمد، وذلك أثناء ضبطهم في الإتجار بزهرة الخشخاش 'الحشيش'، وبعض المواد المخدرة بدائرة مركز إطسا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 9 أكتوبر من العام الماضي، عندما أكدت تحريات مباحث مركز شرطة صحة معلومات واردة بوجود دولاب لبيع المخدرات وزهرة الخشخاش وبعض المواد المخدرة بدائرة مركز إطسا، يقوم بإدارتها 6 أشخاص وهم كل من محمد.ر.ر، 30 سنة، ومحمد.ع.ع 21 سنة، واحمد.م.م 24 سنة، ومحمود.ج.ر 21 سنة، ورجب.ا.ع 33 سنة، ومصطفي.ر.ر 28 سنة.