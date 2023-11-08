الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 أشقاء يتاجرون في الأسلحة النارية والبيضاء بالقاهرة

الأسلحة النارية
الأسلحة النارية

‏ألقت  الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على ثلاثة أشقاء لاتجارهم في الأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص، وتولت النيابة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، وشقيقيه، مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين، حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة القسم، وبحوزتهم بندقية خرطوش غير مُبلغ بسرقتها، وطلقات لذات العيار، وفرد خرطوش، وسلاح أبيض "سنجـة"، واعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية لأسلحة النارية مديرية امن القاهرة قسم شرطة البساتين

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