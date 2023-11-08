بلينكن: إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة.. وندعم إقامة دولة فلسطينية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن أن تبقى حركة حماس مسيطرة على قطاع غزة، وقد تكون هناك حاجة إلى مرحلة انتقالية بعد الصراع.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات له هامش مشاركته في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى "G7" في اليابان، أن إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة، والقادة الإسرائيليون أبلغوا الولايات المتحدة بألا نية لديهم لفعل ذلك، ولكن يتم البحث عن فترة انتقالية في غزة تنتهي بإقامة دولة فلسطينية.

وتابع: "إسرائيل ليست لديها نية لإعادة احتلال غزة، ونرفض إعادة احتلال قطاع غزة بعد انتهاء الحرب".

الخارجية الأمريكية: نرفض حصار غزة وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن تدعم عيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبًا إلى جنب، وبفرص متساوية، بجانب رفضها أي عمليات تهجير قسري أو حصار قطاع غزة.

وقال بلينكن، على هامش مشاركته في اجتماع مجموعة الدول السبع الكبرى في طوكيو، إن الولايات المتحدة ترفض التهجير القسري للفلسطينيين الآن وفي المستقبل، كما تريد واشنطن انتهاء الصراع في أسرع وقت لتخفيف معاناة المدنيين.

وأرف: "يجب عدم فرض حصار على غزة أو اقتطاع أجزاء منها، وندعم حل الدولتين وعيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبًا إلى جنب وبفرص متساوية".

وتابع: "نعمل على الوصول إلى سلام مستدام وسماع صوت الفلسطينيين وتلبية مطالبهم".

وقال بلينكن إن اجتماع طوكيو ركز على الأزمة بالشرق الأوسط والهدن الإنسانية ومعالجة الحاجات الطارئة.

ألمانيا والفلبين تشكران مصر بعد إجلاء مواطنيهما من قطاع غزة

وسبق وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، مغادرة أكثر من 200 ألماني وأفراد أسرهم من قطاع غزة.

وقالت الوزيرة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقًا، أثناء وجودها في طوكيو لحضور قمة مجموعة السبع: "يعطي هذا الأمل في خضم الوضع الرهيب في غزة".

وأضافت: "شكرًا جزيلًا لشركائنا في مصر على دعمهم، وقالت إن الحكومة الألمانية ستواصل العمل حتى يتمكن كل ألماني يريد مغادرة البلاد من القيام بذلك".