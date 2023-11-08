الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

المجلس التصديري للملابس يشارك في تنظيم Destination Africa لترويج الصادرات

الملابس الجاهزه
الملابس الجاهزه

يشارك المجلس التصديري للملابس الجاهزة في تنظيم المعرض الدولي  "ديستنشن أفريقا – Destination  Africa "خلال الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر الجاري، في مصر بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين "إكسبو لينك" والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات وبمشاركة 85 عارضًا من عدة دول إفريقية.

وقالت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن نسخة Destination Africa 2023 تعتبر فرصة جيدة لترويج ما توصلت إليه الصناعة الوطنية للملابس الجاهزة والغزل والنسيج من تطور كبير  على مدار السنوات الماضية سواء من حيث جودة المنتجات في إطار المساعي المصرية للتحول إلى مركز  لتصدير منتجات كاملة الصنع للعالم.

وكشفت بشارة، في تصريحات لها، عن مشاركة قرابة 150 مشتريًا أجنبيًا في ديستنشن أفريقيا والذي يعتبر المعرض الوحيد فى مصر المُتخصص فى لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير B2B وهو ما يمثل فرصة لزيادة صادرات القطاعات المشاركة في النسخة السابعة من المعرض، مشيرة إلى أن Destination  Africa يسهم في التكامل الصناعي بين الشركات والمصانع المصرية ونظيرتها العربية والعالمية.

وأضافت أنه من المقرر تنظيم عدد من ورش العمل والجلسات النقاشية لعرض الاستدامة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وجهود المجلس التصديري للملابس في تطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والخضراء، وكذلك مقترحات تطوير خطوط الإنتاج وتطوير زراعة القطن طويل التيلة واستخدام الطرق الحديثة في الري وكذلك الحصاد الآلي له بهدف العمل على تحسين جودة الصادرات.

المصدرين المصريين إفريقية التصديري للملابس التصديري المجلس التصديري

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