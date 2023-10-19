"التصديري للملابس" يعلن تأييده لموقف الرئيس السيسى الداعم للقضية الفلسطينية

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة ماري لويس بشارة في بيان له وقوفه بكامل أعضائه بجانب الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مطالبه للتفويض الشعبى والاصطفاف خلفه فى دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.

وأعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة تأييده لموقف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم للقضية الفلسطينية وتصريحاته حول رفض تهجير الشعب الفلسطيني حفاظاً على اتفاقية السلام القائمة واحتراماً للرأي العام العربي.

اتحاد الصناعات المصرية يؤيد موقف الرئيس السيسي

وأعلن اتحاد الصناعات المصرية، تأييده موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ومؤكدا دعمه بالتفويض الشعبي والاصفطاف خلفه في دعم القضية.

وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تهجير المدنيين الفلسطنيين من شمال قطاع غزة إلى الجنوب.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "هناك 105 ملايين مواطن مصري، والرأي العام المصري والعربي يتأثر ببعضه البعض، وإذا استدعى الأمر لمطالبة الشعب المصري للخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة فستروا ملايين من المصريين يخرجون للرفض ودعم الموقف المصري في هذا الأمر".

وتابع أن "الهدف النهائي من عملية منع المياه والوقود والكهرباء ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع هو نقل المواطنيين الفلسطينيين إلى مصر، وهذا أمر نرفضه، ونرفض تصفية القضية الفلسطينية".