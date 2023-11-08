الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الدفاع الإسرائيلى: أمام إسرائيل حرب طويلة ليس لمدة أسبوع أو أسبوعين

يوآف جالانت
يوآف جالانت

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستكون لديها الحرية الكاملة للتصرف في أي وضع يوجد فيه تهديد في قطاع غزة.

وقال جالانت، خلال لقاء مع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست: أمام إسرائيل حرب طويلة، ليس لمدة أسبوع أو أسبوعين، مؤكدًا أنه لن تكون هناك هدنة إنسانية من دون عودة الأسرى وهزيمة حركة حماس.

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بيني جانتس وزير الأمن الإسرائيلي

وقبل أيام، وجّه بيني جانتس، وزير الأمن الإسرائيلي، انتقادات لاذعة لنتنياهو بقوله إن رئيس حزب الليكود غير قادر على قول أي شيء صحيح، متابعًا: الجمهور الإسرائيلي يتعامل مع كاذب.

وصرح جانتس بأن نتنياهو يعرض إسرائيل للخطر من خلال استقطاب وتمكين قادة اليمين المتطرف مثل أعضاء حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير، وفق موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي.

وقال: نتنياهو سيسمح لبن غفير بأن يكون وزيرًا للأمن الداخلي، ليضمن لنفسه المكانة القانونية، في إشارة إلى محاكمات نتنياهو الجارية بشأن الفساد.

تحميل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسئولية الفشل الأمنى

وبحسب استفتاء أجرته صحيفة "معاريف"، فإن 80 في المئة من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب تحميل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسئولية الفشل الأمني الذي كشفه هجوم المقاومة الفلسطينية.

ورجح الاستفتاء أنه لو أجريت انتخابات في إسرائيل، فإن تحالف أحزاب الوسط الذي يتزعمه بيني جانتس سيؤمن أغلبية.

ووفق ما ذكرت شبكة "بي بي سي"، يبدو أن نتائج الاستفتاء تتعارض مع ما يحدث عادة مع الزعماء في أوقات الحرب، حيث ارتفعت نسبة تأييد الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن في الأسابيع التي تلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر، على سبيل المثال.

الإعلان عن هدنة إنسانية في قطاع غزة

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإعلان عن هدنة إنسانية في قطاع غزة، لكنه لم يذكر كيف كان الرد.

ووفقًا لبيان البيت الأبيض، طلب بايدن من نتنياهو الهدنة خلال مكالمتهما الهاتفية، يوم الإثنين.

وفي وقت سابق، رفض نتنياهو وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، دون إطلاق سراح جميع الأسرى، الذين تحتجزهم حركة حماس.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت في وقت سابق من يوم أمس الأول الإثنين، أن الأمريكيين طلبوا هدنة، لمدة ثلاثة أيام، وذلك لحل مشكلة الأسرى.

 

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