الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أونروا: أوضاع غزة المأساوية لم نشهدها منذ 1950

غزة
غزة

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا في غزة، إن أوضاع القطاع المأساوية للغاية لم نشهدها منذ عام 1950، موضحًا أن هناك حالياً 1.5 مليون نازح فلسطيني في مختلف مناطق القطاع، من بينهم 726 ألف نازح موجودون في 150 منشأة تابعة لـ الأونروا.

وأضاف أبو حسنة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة “الأولى” أن الأوضاع في غزة مأساوية للغاية ولم نشهد مثلها منذ 1950، مؤكدًا أن هناك نقصاً في جميع احتياجات الحياة.

وأشار إلى أن المواد الغذائية الخاصة بالأطفال تنفد، ومياه الشرب التي تأتي من الآبار غير صالحة للشرب، وملوثة؛ لأن نسبة الملوحة في غزة تعادل 9 أضعاف المياه العالمية، وهذا يعني أنها مياه مسممة.

المتحدث باسم الأونروا في غزة غزة الأونروا المواد الغذائية الخاصة بالأطفال تنفد

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