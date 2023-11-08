"مهرجان التمور بسيوة وآفاق التنمية".. ندوة بمكتبة مصر العامة

قال محمد عمران جيرى مدير مكتبة مصر العامة بسيوة، إن نظمت المكتبة ندوة بعنوان مهرجان التمور المصرية بسيوة وآفاق التنمية من منطلق تنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالعمل على تنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تسهم في تقديم المعرفة ورفع الوعي في كافة المجالات.



وأوضح محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة أنه تم تنفيذ الندوة بمشاركة الإدارة التعليمية والإدارة الزراعية وأمانة حزب مستقبل وطن بسيوة، في إطار الدور الذي تقوم به المكتبة باعتبارها صرحا ثقافيا وتعليميا يسهم في تزويد المترددين والرواد بالمعارف المتنوعة، ولتعريف الشباب بأهمية ودور المهرجان في المساهمة بالنهوض بقطاع التمور بمصر عامة وواحة سيوة خاصة.

أنواع التمور بسيوة



وتحدث المهندس محمد أحمد موسى، تحدث عن المساحة المنزرعة بنخيل التمر بسيوة البالغة حوالى 14784 فدان باجمالى عدد اشجار النخيل 1081390 نخلة تنتج 58905 طن سنويا، مشيرًا إلى أنه يزرع بسيوة أصناف " السيوى. الفريحى. الغزالى. تطقت. لكرامت. صوابع العروسة. اغرم اغزال. المجدول. البرحى. الصقعى. السكرى.

وأضاف أنه منذ عقد المهرجان بواحة سيوة عام ٢٠١٥ تضاعفت المساحة المنزرعة من نخيل التمر وزاد الاستثمار في مجال الزراعة والتصنيع الزراعى، وتم تدريب المزارعين بسيوة على أحدث المعاملات الزراعية، وتدريب العاملين بمجال التصنيع الزراعى، وتم منح مصانع تجفيف وتعبئة التمور شهادات الايزو مما ساهم في الوصول بالتمور بسيوة إلى الأسواق العالمية.

تبادل الخبرات



وأشار إلى أهمية المهرجان في تبادل الخبرات بين أهالى سيوة والمشاركين بفعاليات المهرجان مؤكدا أهمية الاستفادة من خبرات العلماء في هذا المجال.



ندوة بعنوان مهرجان التمور المصرية بسيوة

ندوة بعنوان مهرجان التمور المصرية بسيوة

ندوة بعنوان مهرجان التمور المصرية بسيوة

ندوة بعنوان مهرجان التمور المصرية بسيوة

ندوة بعنوان مهرجان التمور المصرية بسيوة

ندوة بعنوان مهرجان التمور المصرية بسيوة

ندوة بعنوان مهرجان التمور المصرية بسيوة

ندوة بعنوان مهرجان التمور المصرية بسيوة