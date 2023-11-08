ضبط 39 تاجرا يبيعون قاروصة السجائر أغلى 200 جنيه في الغربية

ضبطت مديرية التموين في الغربية 39 من تجار السجائر جملة وقطاعى بمراكز الغربية، يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة في القاروصة الواحدة.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشي الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش على محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 39 تاجراً يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة في القاروصة الواحدة.

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.