الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 39 تاجرا يبيعون قاروصة السجائر أغلى 200 جنيه في الغربية

السجائر
السجائر

ضبطت مديرية التموين في الغربية 39 من تجار السجائر جملة وقطاعى بمراكز الغربية، يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة في القاروصة الواحدة.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشي الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش على محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 39 تاجراً يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة في القاروصة الواحدة.

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

القاروصة الواحدة التسعيرة الرسمية وزارة التموين بالغربية لمفتشى الرقابة التموينية مركز سمنود

مواد متعلقة

"تموين أسيوط" تتمكن من ضبط 8800 علبة سجائر وتحرير 35 محضرًا تموينيًا

الأكثر قراءة

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفلسطينيين الفارين إلى جنوب غزة بشكل حاد

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

"الصدفة تكشف المستور".. طبيبة ترفع دعوى خلع ضد زوجها: طلع ممرض

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

عاجل.. الهلال الأحمر الفلسطينى يعلن تسلمه 650 شاحنة مساعدات إنسانية عبر معبر رفح منذ 21 أكتوبر

الأمم المتحدة: مصر توافق على نشر فريق أممى لتقديم المشورة بشأن توصيل المساعدات إلى ⁧‫غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟