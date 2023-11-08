مصر.. الدرع والسند

لايختلف اثنان علي ايمان الشعب المصري بالقضيه الفلسطينيه وعروبه القدس والمسجد الاقصى.

ورغم كل مابذلته مصر وتبذله في سبيل قضيه فلسطين لازال البعض يشكك في مواقفها الوطنيه ويطالبها بفتح معبر رفح علي مصراعيه لاستقبال الملايين من اهل غزه والهاربين من شده القصف الجوي والهجوم البري علي غزه.

لايعلم الكثير الموقف في معبر رفح.. دعنا عزيزي القارئ نتصفح سويا في التاريخ القريب.

في عامي ١٩٩٣ و١٩٩٥ تمت اتفاقيات أوسلو.. وهي مجموعة من التفاهمات بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية تضم إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الإنتقالي (المشهور بإتفاق أوسلو 1 )، الموقع في واشنطن في 1993 بحضور الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون وإتفاقية أوسلو 2، الموقعة في طابا عام 1995.

وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية التي تمت في عام 1991.

تم التوقيع على اوسلو 2 أولًا في طابا (في شبه جزيرة سيناء، مصر) من قبل إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 24 سبتمبر 1995 ثم بعد أربعة أيام في 28 سبتمبر 1995 من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات وبشهادة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وممثلين عن روسيا، مصر، الأردن، النرويج واصبحت منذ يومها ملزمه للطرفين.

حددت الاتفاقيه اداره معبر رفح عن طريق مصر ومنظمه التحرير الفلسطينيه وقوات من الامم المتحده علي ان يتم تركيب كاميرات مراقبه اسرائيليه علي المعبر لتراقب الاخيره التزام الاطراف بعدم نقل اسلحه من خلال المعبر.

استمر الحال بسلام حتي ظهرت حركه حماس في الصوره عام ٢٠٠٧ وازاحت منظمه التحرير من السلطه ونكلت بقادتها والقتهم من فوق اسطح المنازل ثم دمرت كاميرات المراقبه من علي معبر رفح.

بالتالي انسحبت منظمه التحرير من المعبر وتلتها قوات الامم المتحده مما اضطر القياده المصريه الي اغلاق معبر رفح تماما حتي لاتتحمل اي مسئوليه دوليه نتيجه انتهاك اتفاقيه اوسلو.

وبعد احداث غزه ٢٠٠٨ هجم الفلسطينيون علي معبر رفح للهروب الي مصر من القوات الاسرائيليه.

طلبت إسرائيل من مصر إعادة إغلاق المعبر لأسبابٍ أمنية إلا أن الرئيس المصري حسني مبارك أمر جنوده بالسماح لأهل غزة بعبوره لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، مع عدم السماح بدخول السلاح إلى غزة.

تكرر الحال هذا العام بعد القصف الشديد علي غزه فقامت مصر بالسماح لعلاج الجرحي في مستشفيات العريش والسويس وبورسعيد واتنقلت الحالات الحرجة الي القاهرة صم جاءت جهود الرئيس السيسي في السماح بدخول المساعدات عبر المعبر بعد ان ربطت اسرائيل بين دخول المساعدات وتسليم الأسري لدي حماس واستمر الرئيس السيسي في جهود مضنية بين كافه الاطراف الاقليمية والدولية حتي نجحت جهوده في دخول المساعدات الانسانيه وزيادة عدد الشاحنات عن الذي سمحت به اسرائيل في البداية وكذلك قافلات الإمدادات الطبيه والغذائيه لسكان غزه كما اقامت مستشفيات ميدانيه علي الحدود لعلاج الجرحي.

هكذا هي مصر دوما الدرع الحامي والسند لاخوتنا العرب مهما تقولوا عليها وانكروا الحميل.. ستبقي هي وحدها ام الدنيا.