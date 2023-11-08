الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"البترول" توقع 3 اتفاقيات تعاون مع "هواوي" في مجالات مختلفة

البترول توقع 3 اتفاقيات
البترول توقع 3 اتفاقيات تعاون مع هواوي

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، وتيرى هي، رئيس شركة هواوي العالمية لمنطقة شمال إفريقيا، التوقيع على 3 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين قطاع البترول وشركة هواوي تكنولوجيز مصر لدعم تدريب كوادر برنامج القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز، وكذلك المساهمة في توفير الحلول الذكية ودعم التحول الرقمي إلى جانب استخدام حلول الطاقة الشمسية في تشغيل رؤوس آبار حقول البترول.

البترول توقع 3 اتفاقيات تعاون مع هواوي

3 اتفاقيات تعاون

وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول، اليوم الأربعاء، يهدف الاتفاق الأول الذي وقعه المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفنى وجيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر،  إلى إطلاق تعاون بين الوزارة والشركة لتنفيذ برامج التدريب أثناء العمل وتنمية مهارات الكوادر البشرية التى يتم اختيارها؛ من خلال برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز.

البترول توقع 3 اتفاقيات تعاون مع هواوي

كما تشمل مذكرتي التفاهم التي وقعهما الدكتور علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول مع دينج يونجي رئيس إدارة أعمال الطاقة الرقمية بشركة هواوي التعاون بين الطرفين بشأن أطر العمل التي  يعتزم الطرفان تنفيذها في مجالات توفير الحلول الذكية ومراكز البيانات لمنشآت البترول والغاز، وإمداد الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين، والتي تعمل على إمداد الطاقة لرؤوس الآبار في مواقع الإنتاج. 

البترول توقع 3 اتفاقيات تعاون مع هواوي
البترول توقع 3 اتفاقيات تعاون مع هواوي
البترول توقع 3 اتفاقيات تعاون مع هواوي
طارق الملا وزير البترول هواوى شمال أفريقيا مذكرات تفاهم قطاع البترول

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