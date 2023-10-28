السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وكيل البترول: الوزارة اتخذت عدة خطوات لتشجيع الاستثمارات في قطاع الهيدروجين

الهيدروجين
الهيدروجين

قال المهندس أحمد الخليفة وكيل وزارة البترول للمشروعات، أن الهيدروجين الاخضر  سيلعب دورا حاسما في تحقيق مستقبل مستدام للاقتصاد المصري .

وتابع «الخليفة»، أنه لتحقيق هذه الأهداف تتخذ وزارة البترول والثروة المعدنية عدة خطوات لتشجيع الاستثمارات في قطاع الهيدروجين منخفض الكربون في مصر في ظل الإعلان عن مشروعين لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع شركة“ s catec”، وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع شركات دولية لاستكشاف إمكانية إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر من مصر، وبالاضافة إلى ذلك نتعاون مع المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD

وكيل البترول: الوزارة اتخذت عدة خطوات لتشجيع الاستثمارات في قطاع الهيدروجين

وأضاف، أنه لضمان توافق استراتيجية الهيدروجين لدينا مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية ونحن نعمل مع شركات محلية ودولية لتطوير مشروعات الهيدروجين والتي أيضا تساهم في جعل مصر مركزا ستكون بمثابة مشروعات رائدة عالميا النتاج وتخزين وتوزيع الهيدروجين منخفض الكربون، وإن استراتيجية الهيدروجين في مصر طموحة قابلة للتحقيق وتعمل بجدية مع المستثمرين والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الدوليين والمحليين إلحراز تقدم كبير نحو مستقبل أكثر استدامة.

وفي سياق منفصل شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب بين شركة إنبي الذراع الهندسى لوزارة البترول والثروة المعدنية  ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).

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