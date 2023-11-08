الأنبا بشارة يترأس قداس المناولة الاحتفالية بمنهري

ترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة مار بولس ومار جرجس بمنهري.



جاء ذلك بمشاركة القمص متى راجي، راعي الكنيسة، حيث قدم الذبيحة الإلهية، لأجل الأطفال المحتفى بهم، ليكونوا نورًا للعالم، وشهودًا مباركين للمسيح.



وفي كلمة العظة، تحدث الأب المطران حول "إقامة ابن أرملة نايين"، مشيرًا إلى أن سر التناول هو سر الحياة الأبدية، والقيامة المتجددة مع المسيح، لأن دعوتنا، تكمن في أن نكون دائما في النعمة، والخير، والسلام، والمحبة.



وأكد راعي الإيبارشية أن دعوتنا هي التأصّل في سر الإيمان، ومعايشته بالصلاة، والثبات الدائم في الكرمة، والمواظبة على وسائط النعمة.



تضمن الاحتفال أيضًا حوارًا أبويًا بين الأنبا بشارة، والمحتفل بهم بعنوان "أهمية سر التناول في حياة الكنيسة". واختتم القداس الإلهي، بتوزيع الهدايا التذكارية على أبناء وبنات المناولة الأولى، من قبل نيافة المطران.



الأنبا باسيليوس يلتقي الآباء الكهنة حديثي الكهنوت بالإيبارشية



وعلى صعيد آخر، التقى الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الآباء الكهنة، حديثي الكهنوت بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

وألقى كلمة روحية تشجيعية للحاضرين، كما تضمن اللقاء أيضًا بعض المشاركات الكهنوتية، من قبل الآباء الحاضرين، ثم قدم الأنبا باسيليوس توصياته الرعوية، واضعًا آليات العمل، خلال الفترة المقبلة، متمنيًا للجميع خدمة مثمرة.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التكوينية المستمرة، المقدمة للآباء الكهنة، حديثي الكهنوت بالإيبارشية.

وتستعد الكنيسة الكاثوليكية بمصر لبدء صوم الميلاد المجيد في 9 ديسمبر 2023 لمدة 15 يوما تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر وفقا للتقويم الغربي.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر قداس عيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربي في 24 ديسمبر 2023.