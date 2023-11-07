رئيس أساقفة سبسطية: نطالب المرجعيات الدينية في العالم بموقف موحد رافض للحرب

أطلق المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم، نداء عاجلا إلى كافة القيادات الدينية والروحية المسيحية والإسلامية واليهودية، البعيدة عن الفكر الصهيوني العنصري بضرورة إطلاق مبادرات هادفة للمطالبة بوقف العدوان على غزة إذ يجب أن يرفع صوت القيادات الدينية كافة في عالمنا للمطالبة بوقف هذه الحرب، ورفض استهداف المدنيين والابرياء الذين يدفعون فاتورة هذا العدوان الهمجي.

مايتعرض له أهلنا في غزة إنما هو تعد على كل قيمة إنسانية أو أخلاقية

وتابع رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن مايتعرض له أهلنا في غزة إنما هو تعد على كل قيمة إنسانية أو أخلاقية أو روحية، ويجب ان تتوحد كافة القيادات الدينية ومن كافة الأديان والأعراق في المطالبة بوقف هذه الحرب وتكريس قيم الدفاع عن الانسان المظلوم والمتألم والمعذب، موضحًا ومن الاهمية بمكان التأكيد على رفض الإرهاب الذي يتناقض مع كافة الأعراف والمبادئ الدينية ورفض ثقافة الحروب والقتل والانتقام وتكريس ثقافة الاخوة الانسانية.

وأضاف المطران عطا الله حنا، أن ثقافة الاخوة الانسانية اليوم مطالبة بأن تجسد هذه الأخوة من خلال الموقف الواحد والموحد والمطالب بوقف هذه الحرب حيث ان المعاناة والمأساة التي تعرضت لها غزة لا يمكن ان يستوعبها عقل بشري.

مشروعات تهدف للنيل من هوية القدس

وكان قد قال قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، بأنه قد مر شهر على العدوان الذي تتعرض له غزة ناهيك عن الاعتداءات في الضفة الغربية وما يخطط للقدس من مشاريع تهدف للنيل من هويتها وتهميش وإضعاف الحضور الفلسطيني فيها.

وأضاف رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن إعلان أحد الوزراء الإسرائيليين بأنه يجب أن ترمى قنبلة ذرية ونووية في غزة إنما هي جريمة بحد ذاتها، وآخر قال بأنه يجب تدمير غزة عن بكرة ابيها فأين هم الحكام في الغرب من هذه التصريحات الخطيرة والتي يبدو انها ستصبح واقعا اذا لم تتخذ المواقف الصارمة والقوية لوقف هذا العدوان الهمجي.