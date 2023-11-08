تفاصيل زيارة وفد "كتلة الحوار" إلى اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة

توجه وفد من "كتلة الحوار" لزيارة مقر اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة، وذلك لدعم القضية الفلسطينة ضد ما يحدث من مجازر، والتى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق هذا الشعب التى يعيش معاناة غير إنسانية.

ودار خلال اللقاء الحديث عن كيفية وصول صوت أهالى غزة لكل دول العالم، من خلال عمل مشترك بين الجانبين يبث خلال رسائل عديدة وإبراز حجم المعاناة التى يعيشها أهالي غزة من قتل عمد للمدنيين وبالأخص النساء والأطفال، فلإن ما يحدث الآن بمثابة إبادة جماعية، ويجب على المجتمع الدولي ككل، أن يرفض بشدة وبشكل ملموس على أرض الواقع تمامًا.

دور المرأة الفلسطينية

وأشار وفد " كتلة الحوار " إلى أهمية دور المرأة الفلسطينية على مدار 75 عاما من النضال والدفاع عن الوطن، وأن همها الأول هو زرع الحث الوطنى ومن خلال تربية أبنائها على أنهم ليسو مجرد أطفال كاطفال العالم؛ بل هم شهداء ومناضلين ضد الاحتلال الإسرائيلي إلى حين يفتحون أعينهم على قهر وظلم وقتل عمد.

وقدم هيئة مكتب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية برئاسة منال الأغا كل التحية والتقدير "لكتلة الحوار" على اهتمام الكتلة بالقضية الفلسطينة، موكدة على أن دور الدولة المصرية لدعم ومساندة أهالى غزة وموقفها المشرف تجاة القضية الفلسطينة هو دورعظيم وهذا ليس جديد لدولة عظيمة لها تاريخ عنها.

وأعرب اتحاد المرأة الفلسطينية عن حزنه الشديد لما يحدث فى غزة، مؤكدًا على دور المرأة الفلسطينية هو دور مليء بالكفاح والنضال من الجهة السياسية والاجتماعية، وتشكل نصف المجتمع وتناضل من أجل التحرر من الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك اللقاء من كتلة الحوار الدكتور باسل عادل رئيس مجلس الأمناء ومارجريت عازر ومحمد عبد المجيد وجون طلعت وحازم الملاح ونرمين ميشيل أعضاء مجلس أمناء الكتلة، ومن جانب الاتحاد العام منال العبادلة نائبة الرئيسة وسيلين محتسب المستشار القانوني وأماني رباح قيادة الشبيبة الفتحويه ورويدة أبو محارب وايمان قداس.