الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لمدة شهر.. بدء تلقي طلبات التقديم لوظائف شاغرة في "النقل العام"

الوظائف الشاغرة بهيئة
الوظائف الشاغرة بهيئة النقل العام

بدأت بوابة الوظائف الحكومية تلقى طلبات شغل عدد من الوظائف الشاغرة بهيئة النقل العام التابعة لمحافظة القاهرة، فى المستويات الوظيفية الآتية: رئيس الإدارة المركزية لتشغيل أتوبيس جنوب الجيزة، رئيس الإدارة المركزية لورش جسر السويس، مدير عام الإدارة العامة لفرع تشغيل أتوبيس بدر، مدير عام الإدارة العامة لفرع تشغيل أتوبيس فتح، ومدير الإدارة العامة لفرع تشغيل أتوبيس الترعة.

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مدة التقديم والمستندات المطلوبة

ويستمر تقديم طلبات شغل الوظائف المعلن عنها بين يومى 1/11 حتى 30/11/ 2023، وتقدم الطلبات بمقر الهيئة الكائن بالقاهرة وتسلم يدًا مرفق بها المستندات الآتية:أصل + 5 نسخ من تقارير مدعمة بما يفيد (التاريخ الوظيفي – القدرة على القيادة واتخاذ القرار والقدرة على التجديد والابتكار – القدرات العلمية والعملية من حيث قدرته على إجادة اللغة الأجنبية ومعرفته بعلوم الحاسب الآلي ) وكذا عدد (6) صور شخصية.

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○ شروط شغل الوظائف الشاغرة

يشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها أن يكون مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها:

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة، اجتياز البرنامج التدريبى المطلوب لإعداد وشغل وظائف الإدارة العليا، والقدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها، والقدرة على اتخاذ القرارات، إضافة إلى مهارات استخدام الحاسب الآلى، والحصول على مؤهل يتواءم مع نوع وظبيعة الوظيفة، وقضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الأدنى له مباشرة، أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

ومن المقرر أن يتم فرز طلبات التقديم والتحقق من مدى مطابقة المستندات للشروط التى تضمنها الإعلان فى ضوء احتياجات الهيئة، مع المفاضلة بين الكوادر البشرية الأفضل بمجرد غلق باب التقديم بنهاية شهر نوفمبر الجارى، على يتحدد بعد ذلك الخطوات اللاحقة من مقابلات شخصية وغيرها من الخطوات التى تحسم التعاقد مع المتقدم فى أيًا من الوظائف المعلن عنها.

بوابة الوظائف الوظائف الشاغره هيئة النقل العام محافظة القاهرة التنظيم والإدارة

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