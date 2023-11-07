الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الكثير من أصحاب الأمراض المزمنة بغزة نفقدهم بسبب نقص الأدوية

أصحاب الأمراض المزمنة
أصحاب الأمراض المزمنة

أكد بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من قطاع غزة أن أصحاب الأمراض المزمنة لم يعد يتوفر علاج لهم، مما يؤدي لفقدان الكثير منهم بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وخروج الكثير من المستشفيات عن الخدمة.

وقال، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن المستشفيات تتعامل مع نقص الوقود بترشيد استهلاك الكهرباء والتركيز على العناية المركزة، لافتا إلى أن الجروح البسيطة تعالج ميدانيًا.

إرسال الحالات الخطرة للعلاج بمصر

لفت إلى أن بعض الحالات الخطرة يتم إرسالها للعلاج في مصر ما يعد لهم فرصة كبيرة للنجاة والعودة لحياتهم الطبيعية، ولكن هناك حالات لا تسمح حالتها بالسفر.

القاهرة الإخبارية المستشفيات قطاع غزة الجروح البسيطة الأمراض المزمنة علاج فقدان

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