الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أبوبكر" يحذر من استهداف الصحفيين الفلسطينيين والتحريض على قتلهم

الصحفيين
الصحفيين

حذّر ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، من استهداف الصحفيين والتحريض على قتلهم، مؤكدًا أن ما يحدث هو تهديد لهم من أجل عدم نقل جرائمهم التي يقومون بها، والاحتلال يريد اقتراف المزيد من المجازر ضد الصحفيين، وتحديدًا في المستشفيات التي يتواجد فيها عدد كبير منهم.

وأضاف أبوبكر، اليوم، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية cbc، أن اليوم يصادف مرور شهر على بدء الحرب الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه الحرب شهدت سقوط أكثر من 10 آلاف شهيد من بينهم 4200 طفل وحوالي 3000 امرأة.

وأكد، أننا فقدنا أكثر من 48 صحفيًا وعاملًا بقطاع الإعلام استشهدوا، وأكثر من 35 صحفيًا أصيبوا، واثنين في عداد المفقودين، وارتفع عدد المؤسسات الإعلامية المدمرة بالكامل من 50 أصبح أكثر من 60 مؤسسة إعلامية دُمرت بالكامل ولا تعمل نهائيًا، والصحفيون أغلبهم نزحوا باتجاه الجنوب في قطاع غزة بسبب تهديدات جيش الاحتلال واستهدافهم، خاصة بعد تحذير متحدث جيش الاحتلال لهم.

وأوضح أبوبكر، أن السيارات في مدينة غزة، لا تستطيع التحرك، إما بسبب الخوف من القصف أو لانقطاع الوقود تمامًا عن قطاع غزة، مشيرًا إلى أن لتر البنزين وصل سعره إلى 15 دولارًا بسبب عدم وجوده، وبالتالي النازحون يمشون حوالي 20 كيلومترًا على الأقل ليتجهوا نحو جنوب غزة. 

في المساء مع قصواء الصحفيين الفلسطينيين المجازر الشعب الفلسطيني الحرب الإجرامية

مواد متعلقة

مراسل "إكسترا نيوز": أغلب المصابين والجرحى الذين وصلوا إلى معبر رفح أطفال مصابون بالسرطان

"إكسترا نيوز" ترصد عبور مجموعة من الأسر من غزة إلى مصر (فيديو)

قصواء: القضية الفلسطينية بدماء الشعب وصموده عادت إلى المشهد بقوة

طارق فهمى: الولايات المتحدة حريصة على الإنصات للموقف المصرى فى هذا التوقيت

طارق فهمى: القاهرة هى من حددت البوصلة فى اتجاه التعامل مع الأزمة بغزة

وزير الدفاع الإسرائيلى: لن تكون هناك هدنة إنسانية بدون إعادة الأسرى

هل يسهم مؤتمر باريس فى وقف إطلاق النار فى غزة؟.. محلل سياسى يُجيب

"القاهرة الإخبارية": فصائل عراقية تتبنى قصف قاعدة "كونيكو" الأمريكية

الأكثر قراءة

نص أقوال أحمد فتوح في جلسة التحقيق بالزمالك

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

الأمم المتحدة: مصر توافق على نشر فريق أممى لتقديم المشورة بشأن توصيل المساعدات إلى ⁧‫غزة

خبير عسكرى يكشف سر إرسال أمريكا الغواصة النووية "USS Florida" إلى الخليج

هل يتم إلغاء الانتخابات الرئاسية؟.. محمد الباز يجيب

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

ماجد حبته

رجل أمريكا الأخطر

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟