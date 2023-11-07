إصدار 80 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر أكتوبر في دمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة دمياط عن التوسع في تفعيل خدمات العلاج على نفقة الدولة بالرعايات المركزة بجميع مستشفيات المحافظة.

وصرحت مدير إدارة العلاج على نفقة الدولة الدكتورة دعاء المحلاوى، بأنه تم علاج ٧٥% من مرضي الرعايات المركزة تحت مظلة العلاج الاقتصادى.

حيث تم استصدار قرارات عدد ٣٨٦ قرار علاج بالرعاية المركزة على نفقة الدولة خلال شهر أكتوبر باجمالي قيمة ٣٨٥٠٠٠٠ جنيه.

جاء ذلك الى جانب اصدار ٨٠٠٠٠ قرار للعلاج على نفقة الدولة بشهر أكتوبر بإجمالي قيمة ١١ مليون جنيه تشمل قرارات العلاج الخارجى والعلاج بالأقسام الداخلية وجلسات الغسيل الكلوي