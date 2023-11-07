عضو بالتحالف الوطنى بالإسكندرية: موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية

قال ولي الدين سعودي، عضو الأمانة المركزية للتحالف الوطني بالإسكندرية، إن مصر الفترة القادمة تحتاج الكوادر الشبابية في التطوع، مشيرًا إلى أن دعم ومساندة للأشقاء الفلسطينين منذ بداية الأزمة في غزة وحتى الآن قائم على التطوع.

وأضاف لـ"الدستور"، على هامش الندوة التي نظمها أن التحالف الوطني بالإسكندرية بكلية التربية جامعة الإسكندرية بعنوان "التطوع والقيادة" أن الندوة تستهدف حث الشباب وجذبهم لاستثمار أوقاتهم في التطوع، فضلًا عن زرع وتنمية دور القيادة بداخلهم.

وتابع أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحالف الوطني بدعم الأشقاء الفلسطينيين كان من خلال إرسال المساعدات إلى غزة والدعم النفسي للمصابين الذين دخلوا للعلاج بمصر من خلال معبر رفح، لافتًا أن كل ذلك قائم على التطوع من الشباب الذي يقوم بدور كبير لأهالي غزة وفلسطين وهو واجبنا.

وأشار إلى أن اليوم بالتحالف بالإسكندرية تم تجميع مساعدات وتجهيز شاحنات لدعم الشعب الفلسطيني في غزة بمساعدة وأيدي الشباب المتطوع، موضحًا أننا نعمل على حث الشباب بالتوجه للجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تحت مظلة التحالف الوطني للتطوع والمساعدة في دعم القضية الفلسطينية.

وأكد سعودي، أن موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية ثابت منذ اليوم الأول، حيث كانت رؤيته ثاقبة بأن القضية هي جزئين هما: تهجير الفلسطينيين من غزة وبذلك تكون انتهت القضية الفلسطينية، والجزء الثاني هو دفع الفلسطينيين للأراضي المصرية في سيناء وحينها تكون القضية مع مصر، مؤكدًا أن هذا مرفوض بشكل قاطع من مصر قيادة وشعبًا.

ولفت أن مصر هي القائمة على دعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال المساعدات، وهي متولية المسئولية بتجميع المساعدات الإنسانية من جميع الدولة لإرسالها لأهالي فلسطين بقطاع غزة.

قصة ملهمة لأهمية العمل التطوعي للفرد والوطن

وتحدث ولي الدين خلال ندوة "التطوع والقيادة" بكلية التربية عن دور العمل التطوعي في تغير حياة الفرد، وسرد قصته الخاصة الملهمة للكثير وهي تعرضه منذ سنوات لـ"السكتة الدماغية"، وغيبوبة مما أدي إلى إصابته بشلل نصفي، ولكن حبه للتطوع ومساعدة الغير، دفعه لاستكمال العمل التطوعي والخدمي حتى في فترات مرضه والاستمرار في هذا العمل، وتقديم المساعدة والدعم للغير حبًا في التطوع وبناء الوطن.