"التحالف الوطني وتربية الإسكندرية" ينظمان ندوة "القادة والتطوع" لشباب الجامعة

نظمت كلية التربية جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الدكتورة عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ندوة بعنوان "القيادة والتطوع"، بحضور الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية، والمهندس إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ ومنسق الأمانة المركزية بالتحالف الوطني في الإسكندرية، الدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، ولي الدين سعودي عضو الأمانة المركزية للتحالف الوطني بالإسكندرية، وبمشاركة كيان شباب جامعة الإسكندرية.

القيادة هي أساس بناء المجتمع

وقال المهندس إيهاب زكريا، منسق الأمانة المركزية بالتحالف الوطني بالإسكندرية، إن مصر تحتاج قيادات شابة في أماكنها ومواقعها، مشيرًا إلى أن القيادة هي أساس بناء المجتمع.

وأضاف برغم أن مصر دولة خاضت العديد من الحروب على مر التاريخ، وكانت على حافة الإنهيار في 2011 و2013، وجميع الدول التي دخلت في مراحل مشابهة انهارت، إلا ان مصر دولة ذات سمة خاصة وتحظى بحماية من الله، لافتًا إلى أن هناك هناك العديد من المجتمعات والدول التي تعرضت للانهيار بسبب الأزمات والحروب العالمية، أعادت بناء نفسها من خلال قياداتها الشابة.

وأوضح أن التطوع له دور كبير في تنمية المجتمع، موضحًا دور التحالف الوطني الذي يضم تحت مظلته عدد كبير من المؤسسات الأهلية والتي كان لديها عمل ملموس، وكان الهدف من التحالف هو أن يكون لمصر ذراع دولي في المجال التطوعي والذي نجح وظهر مؤثرًا في قوافل الإغاثة والمساعدات لأشقائنا في فلسطين.

التطوع نشاط ذاتي يجعل الشخص يتجرد من الأنانية

وتحدث الدكتور محمد انور فراج عميد كلية التربية، عن دور كلية التربية في بناء المجتمع، مشيرًا إلى أن التطوع هو نشاط ذاتي، يجعل الشخص يتجرد من الأنانية وينمي لديه الحس الإنساني لمساعدة الغير، فضلا عن العمل القيادي يتميز نكتشف العديد من السمات الشخصية في الشباب من تحمل المسؤولية واتخاذ القرار والروح المعنوية العالية.

وأضاف أن الدولة المصرية مستهدفة ولكن كل هذه المؤامرات تنكسر عندما تصطدم بوعي الشباب المصري، لافتًا أن روح نصر أكتوبر مستمرة عبر العصور والأجيال، والشباب والشعب المصري لديه وعي، ونتكاتف جيدًا، في وقت الأزمات ونلتف حول قيادتنا السياسية.

وأكد الدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة، على أن الشاب والطالب في الجامعة يمكن أن يكون قائد من خلال المجهود والعمل والتطوع والتطور الدائم، مشيرًا إلى أن جامعة الإسكندرية بجانب دورها الأكاديمي، لديها اهتمام كبير بدورها في إعداد شبابها وطلابها وتنمية قدراتهم ليكونوا أفراد نافعين للمجتمع المصري ويكونوا قادة في العديد من المجالات.

وقالت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، إن التطوع والقيادة مكملين لبعضهما، وذلك لأن سمات المتطوع دائمًا النجاح والقيادة في موقعه وما ينفذه، مشيرًا إلى أن التطوع ليس له وقت أو زمان هو عمل تلقائي يصدر من الإنسان احساسًا منه بالمسؤولية.

وتحدث ولي الدين سعودي عضو التحالف الوطني بالإسكندرية، عن تجربته الشخصية في العمل الخدمي والتطوعي على مدار سنوات طويلة وصولًا إلى الالتحاق بالتحالف الوطني، مؤكدًا على أهمية التطوع للفرد والمجتمع.

ندوة القادة والتطوع بجامعة الإسكندرية

ندوة القادة والتطوع بجامعة الإسكندرية

ندوة القادة والتطوع بجامعة الإسكندرية

ندوة القادة والتطوع بجامعة الإسكندرية

ندوة القادة والتطوع بجامعة الإسكندرية