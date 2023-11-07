الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة: الاحتلال الإسرائيلى سيلجأ للاستيلاء على كامل الأرض الفلسطينية

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو، أعلن من قبل عن أنه مستعد للسلام، ولكن بلا مقابل، مؤكدًا أن هذا الأمر إلى  جانب تطرف حكومته التوراتية يعني أن القوات الإسرائيلية ستذهب في اتجاه واحد وهو الاستيلاء على كامل الأرض الفلسطينية. 

وأضاف "حمودة"، خلال  حواره مع الإعلامي جمال عنايت، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه عندما حدثت الحرب على غزة، حاول نتنياهو توريط الأحزاب المعارضة، ولكن هذه الأحزاب وافقت مقابل أن يتم تغيير الائتلاف الحاكم وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن يتخلص من بعض الأحزاب الدينية لكنه رفض.

نتنياهو أزمة سياسية في حد ذاته

وتابع، أن نتنياهو أزمة سياسية في حد ذاته، حيث يعاني من ملفات فساد متلاحقة مع القضاء الإسرائيلي هو وبعض أفراد عائلته، كما أن استقصاءات الرأي العام تؤكد أن الشعب الإسرائيلي يثق بالجيش الإسرائيلي ولا يثق بنتنياهو، وذلك بنسبة 55%.

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