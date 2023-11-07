الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عكاشة: أمريكا تسوق الحرب الإسرائيلية على غزة منذ اللحظة الأولى

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسوق المشهد السياسي في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ اللحظة الأولى، وذلك واضح تمامًا للجميع، لأن أهداف هذه الحرب تتماشى مع أهداف الحكومة الأمريكية. 

وأضاف عكاشة، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، أن كافة القذائف والأسلحة المحرمة دوليا التي تم استخدامها في الحرب الدائرة على غزة أمريكية الصنع، وهناك مخازن استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي الإسرائيلية، وفق شراكات واتفاقيات قديمة منذ فترة الرئيس الأسبق باراك أوباما وما قبلها.

الحرب الإسرائيلية قطاع غزة القذائف الأسلحة المحرمة دوليا الاراضي الاسرائيلية الولايات المتحدة الامريكية

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