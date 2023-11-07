الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكبرة بجنوب القاهرة للتصدى للبناء المخالف (صور)

جانب من الحملات
جانب من الحملات

قادت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، حملة مكبرة للتصدي للبناء المخالف على الأراضي الزراعية في حملات تجوب أحياء المنطقة الجنوبية. 

وجاءت الأعمال استكمالا للجهود المتواصلة للتصدي للمخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة كاملة، وإنهاء كافة التعديات بالاستيلاء على الأراضي وتنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء يتم رصدها من قبل منظومة المتغيرات المكانية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

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وتابعت المهندسة چيهان عبدالمنعم  نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الجهود المستمرة والتي تشنها الأجهزة التنفيذية لأحياء المنطقة ومنها جهود حي حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار، والتي أسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أراضي الإصلاح الزراعي (ائتمان ادارة المعادي الزراعية) الكائنة بمنطقة حوض الجزيرة وموريس التابعة لزمام الإدارة الزراعية بالمعادي (زمام جمعية حلوان البلد) بمساحة إجمالية (٤١٥م تقريبا) وكذا إزالة في المهد بمنطقة كفر العلو بزمام جمعية كفر العلو للإصلاح الزراعي بحوض العلو ٤ بمساحة (٧٥م تقريبا) إلى جانب حالة متغيرات مكانية رقم ( ١٠٧٩١٧٨).

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الإزالة حتى سطح الأرض 

وشملت الإزالات مباني من الطوب الأبيض البلوك وغرف من الداخل بالطوب الأبيض والأحمر دون سقف ودون منقولات وغير مأهول بالسكان، وقواعد أعمدة خرسانية على أراضي الإصلاح الزراعي، وتمت الإزالات بصورة حتى سطح الأرض.

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وفي نفس السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحي دارالسلام بقيادة اللواء عبدالتواب محمد باستكمال إزالة سقف خرسانة لعقار مخالف ومقام دون ترخيص بالدور الرابع فوق الأرضي بالعقار الكائن رقم ١٧ شارع أبوطالب من شارع الفيوم، وجار استكمال الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

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حملات بحرم الطريق العام بحلوان 

وفي سياق آخر قامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان بحملة إشغالات أسفرت عن رفع وإزالة كل ما يشغل حرم الطريق العام وشملت رفع إشغالات شارع كورنيش النيل بكفر العلو أمام مسجد الشهيد بحلوان ضمن خطة المرور والمتابعة الميدانية على كافة مناطق الحي لإزالة الإشغالات المخالفة، حيث تم ضبط عدد من الشيش الممنوع تداولها بالمقاهي وإيداع المضبوطات بمخزن الحي.

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جنوب القاهرة المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة حي حلوان محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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