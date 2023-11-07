مركز المشورة بدير "درنكة" يطلق دورة جديدة للمقبلين على الزواج

أعلن دير القديسة العذراء مريم، بجبل درنكة في أسيوط، تحت رعاية الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، عن بدء دورة جديدة للمقبلين على الزواج من خلال مركز المشرة التابع للدير.

واشترط المركز على المشاركين ضرورة إحضار عدة أوراق من بينها خطاب تذكية أب الاعتراف وصور شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي.

وأشار إلى أن الدورة الجديدة للمشورة للمقبلين على الزواج ستستمر على مدار شهر متواصل، من خلال محاضرة أسبوعية.

ويحاضر في الدورة عدد من الكهنة والأطباء وخبراء المشورة بالكنسية، بهدف تأهيل الشباب على تكوين أسرة مسيحية على أسس سليمة.

وأكد المركز، أن هناك شروطًا للحصول على شهادة اجتياز الدورة من بينها ضرورة اجتياز الاختبارات التحريرية والحضور بنسبة أكثر من 70%.



وتطلق إيبارشية أسيوط، دورات شهرية في مجال المشورة المسيحية للمقبلين على الزواج، التي اعتبرتها الكنيسة شرطًا أساسيًا لإتمام مراسم الزواج الكنسي، وفقا لقرارات الكنيسة منذ حوالي 6 سنوات، بهدف تأهيل الشباب على تكوين أسرة مسيحية بشكل سليم.



وتواصل الكنائس الأرثوذكسية منح المقبلين على الزواج كورسات المشورة الأسرية.

تناقش هذه الدورة المكثفة من المشورة للمقبلين على الزواج عدة موضوعات من أهمها تقييم الاختيار وفن التواصل بين الخطيبين وأعمدة الزواج المسيحي ودور الأهل في حياة الخطيبين.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد طبقت دورات المشورة الأسرية منذ عام 2017؛ عقب إقرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتطبيقه شرطا أساسيا والتي لجأت إليه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحد من حالات الطلاق في المسيحية.

وتهدف كورسات المشورة الأسرية إلى تقديم المفهوم الصحيح لأهداف فترة الخطوبة والزواج والتدريب على مواجهة مشاكل الحياة وكيفية حلها وفهم جيد لنفسية الطرف الآخر والتعامل معه، بالإضافة إلى الإعداد النفسي لمرحلة جديدة من جانب المسئوليات والأدوار.