قيمة مكافأة لاعبى الزمالك فى حالة الفوز على بيراميدز

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مضاعفة مكافاة الفوز للاعبي فريق الكرة الأول في حالة الفوز غدًا على بيراميدز في نصف نهائى كأس مصر، والمحدد موعدها في السابعة من مساء غدٍ الأربعاء.

وتقرر أن يمنح مجلس الإدارة كل لاعب مبلغ 60 ـلف جنيه مكافأة خاصة في حالة تخطي عقبة بيراميدز والوصول للمباراة النهائية.

وتعد قيمة مكافأة موقعة الغد ضعف المبلغ المتفق عليه في اللائحة في محاولة من مجلس الزمالك الجديد منح اللاعبين دفعة معنوية قبل اللقاء الصعب غدًا من أجل تحفيز اللاعبين لاستعادة الانتصارات والاقتراب خطوة من تحقيق لقب كأس مصر مع وعد بمكافأة أكبر حال الفوز بالبطولة.

كما أكد رئيس الزمالك حسين لبيب للاعبين سعي مجلس الإدارة لتوفير مستحقاتهم المتأخرة في أقرب وقت ممكن.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن القائمة التي ستخوض مباراة بيراميدز المقرر لها في السابعة مساء غدٍ الأربعاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وتضم القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - محمد طارق - محمد عبدالشافي - حاتم سكر - عبدالله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويغيب عن القائمة محمد صبحي، أحمد فتوح، مصطفى الزناري، عمر جابر، سيف الجزيري ومحمد عبدالغني.

ويأتي ذلك، بعد الأجواء الساخنة والمشتعلة التي ضربت جدران القلعة البيضاء بقوة على مدار الساعات القليلة الماضية، عقب الهزيمة أمام زد، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري نايل، وتداعيات هذه الهزيمة المرارة من قرارات قوية، والمتمثلة في إقالة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من منصبه ومساعده الأجنبي، بالإضافة إلى مدحت عبدالهادي، المدرب المساعد.