انطلاق فعاليات لقاء فريق خدمة "بوتسوانا" بالتجمع الخامس

صلى الأنبا چوزيف الأسقف العام بإفريقيا القداس الإلهي، السبت الماضي، بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي، بالتجمع الخامس، وشارك نيافته كهنة الكنيسة ذاتها، وخورس الشمامسة والشعب، وفريق الكرازة الذي يخدم مع نيافته في دولة بوتسوانا.

ودشن الأنبا جوزيف خلال القداس بعض أواني الخدمة، وعقب انتهاء القداس التقى بفريق الكرازة لبوتسوانا حيث ناقش معهم عددًا من الموضوعات الخاصة بالخدمة هناك وكيفية تطويرها وتنميتها.

في سياق متصل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نظمت اللجنة الفرعية للتربية الدينية المسيحية بالمجمع المقدس لقاءها السنوي تحت عنوان "مُقَدِّمًا فِي التَّعْلِيمِ نَقَاوَةً" (تي ٢: ٧)، يومي الجمعة والسبت الماضيين، بدير القديس الأنبا أبرآم بالعزب بالفيوم، في ضيافة نيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم.

حاضر في اللقاء الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات ومقرر اللجنة ذاتها بالمجمع المقدس.

وتضمن اللقاء الذي شارك فيه عدد من الآباء الكهنة وموجهي العموم لمادة التربية الدينية المسيحية بمحافظات الجمهورية، عدد من المحاضرات وورش عمل نقاشية.

وفي الختام عرض القمص ميصائيل ذكري كاهن كنيسة السيدة العذراء بالمطرية بالقاهرة وسكرتير اللجنة عددًا من التوصيات والمقترحات التي أسفرت عنها المناقشات.