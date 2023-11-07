الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية تعلن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة

القمة العربية الإفريقية
القمة العربية الإفريقية

أعلنت الخارجية السعودية، مساء الثلاثاء، عن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقًا؛ نظرًا للتطورات الحالية في غزة بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية.

وذكرت الوزارة عبر منصة "إكس" أنه "بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وحرصًا على ألّا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الإفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي، فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقًا".

وزارة الخارجية السعودي القمة العربية الافريقية الخامسة تأجيل تطورات الحالية في غزة لتنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية

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السعودية تعلن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة

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