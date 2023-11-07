السعودية تعلن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة

أعلنت الخارجية السعودية، مساء الثلاثاء، عن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقًا؛ نظرًا للتطورات الحالية في غزة بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية.

وذكرت الوزارة عبر منصة "إكس" أنه "بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وحرصًا على ألّا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الإفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي، فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقًا".