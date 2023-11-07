الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن يدعو مجموعة السبع للتحدث بصوت واضح بشأن غزة

بلينكن
بلينكن

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، مجموعة السبع للتحدث بـ"صوت واضح" بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة.

وقال بلينكن، في مستهل محادثات في اليابان مع نظرائه في التكتل: "هذه لحظة مهمة جدًا، أن تقف مجموعة السبع معًا في مواجهة هذه الأزمة والتحدث كعادتنا بصوت واحد واضح".

ووصل بلينكن إلى طوكيو عقب جولته السريعة الأخيرة في الشرق الأوسط، حيث قال مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية، إنه من المتوقع أن "يطلع نظراءه على نتائج جولته.. وعلى التقدم المحرز في إيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة، وجهود احتواء الحرب".

ولدى زيارته إلى تركيا، قال بلينكن إن واشنطن تعمل "بصورة نشطة جدًا" لإيصال مزيد من المساعدات للمدنيين العالقين في القطاع، مضيفًا: "أحرزنا تقدمًا كبيرًا في الأيام الأخيرة من أجل زيادة المساعدة التي تصل لسكان غزة"، مؤكدًا أن "توقفا (في المعارك) قد يسهم في ذلك أيضًا".

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