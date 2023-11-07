إجلاء المجموعة الأولى للمواطنين الكنديين من غزة عبر رفح

أعلنت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أنه تم إجلاء المجموعة الأولى من المواطنين الكنديين من غزة عبر معبر رفح إلى مصر، وفقًا لوزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين.

وقال وزير التنمية الدولية الكندي للصحفيين، الثلاثاء، إنهم الآن آمنون وسليمون في مصر، ونحن سعداء للغاية.

ذكرت وكالة الصحافة الكندية أن قائمة الإجلاء المعتمدة من سلطة الحدود في غزة تضم نحو 80 شخصًا مرتبطين بكندا والذين حصلوا على إذن بالعبور إلى مصر.

بريطانيا ستعقد لجنة طواريء



في السياق، قالت الحكومة البريطانية إنها ستعقد لجنة طوارئ للنظر في تأثير الصراع بين إسرائيل وحماس في المملكة المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء، الذي يتحدث بشكل رسمي في المملكة المتحدة ولكنه يظل مجهولًا، "سيبحث في مجموعة واسعة من المجالات ولكن من الواضح أنه يركز بشكل خاص على تأثير الهجوم على المملكة المتحدة محليًا" وكيفية التعامل معه.