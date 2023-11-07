الهدف من إرسال أمريكا حشودًا عسكرية إلى الشرق الأوسط.. "حمزاوى" يُجيب

قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، إنّ الولايات المتحدة، وبالتحديد إدارة الرئيس بادين تتحرك على مستويين رئيسيين، أبرزهما استكمال إعطاء ضوء أخطر لإسرائيل لمواصلة عملياتها العسكرية.

وأضاف حمزاوي، اليوم، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّه من غير الصحيح أن الولايات المتحدة تتحدث عن وقف إطلاق النار، بل تتحدث عن هدنة إنسانية مشروطة بإدحال مساعدات للقطاع، ومشروطة أيضًا بالإفراج عن الرهائن أو عدد منهم وحاملي الجنسيات المزدوجة، مشيرًا إلى أن حصيلة هذا المستوى هو أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت لا تمارس أي شكل من اشكال الضغوط على إسرائيل لكي توقف العمليات العسكرية الحالية، وتتوقف آلة القتل وارتكاب جرائم الحرب والعقاب الجماعي، مؤكدًا أن هناك ملامح لإبادة جماعية لا يمكن للعالم أن يتجاهلها.

وأوضح أن هناك مستوى آخر، وهو يتلخص في حشد الأدوات العسكرية الأمريكية لمنع احتمالية أن تتسع الحرب من سياقها الحالي إلى سياقات إقليمة إضافية، مشيرًا إلى أن هدف إرسال الولايات المتحدة من إرسال حشد عسكري مستمر هو إرسال رسائل للردع لأطراف تتخوف الولايات المتحدة من أنهم قد يفكرون في التورط في الحرب أو المواجهات العكسرية الحالية، منوهًا إلى أن الإشارة هنا لإيران وللحركات القريبة منها في المنطقة.