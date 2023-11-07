الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إعلام إسرائيلى: سقوط شظايا لصاروخ تم اعتراضه على مبنى فى أسدود

غزة
غزة

أعلنت وسائل إعلام اسرائيلية، الثلاثاء، عن سقوط شظايا لصاروخ تم اعتراضه على مبنى في أسدود، وفق قناة العربية الإخبارية.

في السياق، ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى خطط مستقبلية لغزة، قائلًا إن إسرائيل تهدف إلى السيطرة على الوضع الأمني في القطاع عندما ينتهي الصراع الحالي.

في مكان آخر، تم إجلاء ما مجموعه 105 فلسطينيين إلى مصر مصابين بجروح خطيرة ناجمة عن الغارات الجوية الإسرائيلية.

مزاعم نتنياهو فيما بعد غزو عزة 

txt

آخر أخبار الحرب في غزة الآن.. مجزرة بدير البلح وارتفاع أعداد الضحايا

وزعم نتنياهو أن إسرائيل تتحمل "المسئولية الأمنية الشاملة" في غزة "لفترة غير محددة" بعد انتهاء الحرب، وفق شبكة ABC الإخبارية. 

قال جيش الاحتلال إنه قصف مبنى مجاورًا لمستشفى القدس في مدينة غزة، بعد تحديد موقع  حماس في المبنى.

رئيس الوزراء الاسرائيلي الغارات الجوية الإسرائيلية وسائل اعلام إسرائيلية أسدود

الأكثر قراءة

الجيش الثانى الميدانى ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين

الأطفال مرضى السرطان فى غزة يدخلون مصر لتلقى العلاج (صور)

"القاهرة الإخبارية" تعرض مشهدًا لهروب دبابة إسرائيلية في غزة (فيديو)

إجلاء أكثر من 100 فرنسى من غزة عبر رفح

وزير العدل يلتقي قضاة الإسكندرية والبحيرة ومطروح بالعاصمة الإدارية

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى