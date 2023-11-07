إعلام إسرائيلى: سقوط شظايا لصاروخ تم اعتراضه على مبنى فى أسدود

أعلنت وسائل إعلام اسرائيلية، الثلاثاء، عن سقوط شظايا لصاروخ تم اعتراضه على مبنى في أسدود، وفق قناة العربية الإخبارية.

في السياق، ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى خطط مستقبلية لغزة، قائلًا إن إسرائيل تهدف إلى السيطرة على الوضع الأمني في القطاع عندما ينتهي الصراع الحالي.

في مكان آخر، تم إجلاء ما مجموعه 105 فلسطينيين إلى مصر مصابين بجروح خطيرة ناجمة عن الغارات الجوية الإسرائيلية.

مزاعم نتنياهو فيما بعد غزو عزة

وزعم نتنياهو أن إسرائيل تتحمل "المسئولية الأمنية الشاملة" في غزة "لفترة غير محددة" بعد انتهاء الحرب، وفق شبكة ABC الإخبارية.

قال جيش الاحتلال إنه قصف مبنى مجاورًا لمستشفى القدس في مدينة غزة، بعد تحديد موقع حماس في المبنى.