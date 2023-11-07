الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ورشة لتدريب الفتيات على أشغال “الخرز والخزف” فى فوه بكفر الشيخ

الورشة
الورشة

نظمت إدارة شباب فوه، التابعه لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ورشة لتدريب الفتيات على فن الخرز والخزف، بمركز شباب قبريط بمشاركة عضوات نادى الفتاة وذلك من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية.

 

  • تنمية مهارات سيدات وفتيات كفر الشيخ

حيث أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الورشة التدريبية تستهدف تنمية مهارات السيدات في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، وتعزيز قدراتهن لإيجاد فرص عمل، ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لهن ولأسرهن، كما تتناول الورش التعريف بأساسيات كل حرفة، وأماكن بيع خاماتها وكيفية تسويقها، وذلك لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، تماشيا مع الاستراتيجية القومية وتنفيذالمشروع تنمية الأسرة المصرية.

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وأوضح محروس، أن الورشة تضمنت تدريب الفتيات على عمل الإكسسوارات بالخرز، قدمتها نور محمد، مدربة الاشغال اليدويه والحرفية، بإشراف نجوى صلاح، وكيل الوزارة ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وغادة راشد، مسؤل أندية الفتاة بالمديرية، وفريق عمل المركز.

وفي وقت سابق، فقد أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لقاءات توعوية بإدارة شباب سيدى غازى بمركز شباب أبو منيسي بمشاركه أعضاء مراكز شباب جرين،المنشة الشرقية والغربية،الرمله،الحلافى،سيدى غازى وبادارة شباب سيدى سالم بمركز شباب اصلاح شالما بمشاركه أعضاء مراكز شباب "منشأة عباس، الخوالد، المنشية الجديدة، السبعين،ابو العزائم ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية بعنوان «التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة في المستقبل».

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللقاءات تأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تنظمها المديرية للتعريف بأضرار التغيرات المناخية وأثرها على البيئة كما ناقشت «المقصود بتغير المناخ والتحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس وقد تكون هذه التحولات طبيعية مثل التغيرات في الدورة الشمسية والأنشطة البشرية التي تعد المسبب الرئيسي لتغير المناخ ويرجع إلى حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز.

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